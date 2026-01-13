Kerrostalohuoneisto on tuhoutunut tulipalossa Tampereella.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta Tampereen Makkarajärvenkadulla puoli kahdeksan jälkeen tiistai-iltana.

Kerrostalon kolmannessa kerroksessa sijaitseva asunto tuhoutui tulipalossa täysin asuinkelvottomaan kuntoon.

– Asukas ilmoitti palosta itse. Hän ei ehtinyt tehdä alkusammutusta. Palo yltyi niin voimakkaasti, että paikalta oli poistuttava nopeasti, päivystävä palomestari Aku Pietilä Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille.

Tässä vaiheessa palon syttymissyyksi epäillään ruoan valmistusta.

Palosta levisi savua rappukäytävään ja hieman myös muihin asuntoihin. Pelastuslaitos on tarkistanut ja puhdistanut tilat savusta.

– Ensihoito tarkisti yhden savulle altistuneen. Hän ei ollut palaneen huoneiston asukas, Pietilä kertoo.

Palaneesta huoneistosta löytyi kissa menehtyneenä.

Puoli yhdeksän aikaan illalla käynnissä olivat jälkiraivaustyöt.