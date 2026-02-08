Kymenlaaksossa Kouvolassa noin 180 nautaa kuoli sunnuntaiaamuna syttyneessä navetan tulipalossa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta Yläniitynkujalla puoli seitsemän aikaan aamulla.
Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rautarunkoinen navetta oli käytännössä jo tuhoutunut, kertoi päivystävä päällikkö Timo Kuossari STT:lle.
Lue myös: Taas järkyttävä palo leipätehtaalla: "Repii uudelleen kaikki haavat auki"
Kuossarin mukaan palon leviäminen viereisiin rakennuksiin pystyttiin estämään. Naapurinavetassa olleet noin 60 vasikkaa selvisivät vahingoitta, eikä niitä ollut tarpeen evakuoida.
Palosta ei aiheutunut suurempia henkilövahinkoja, mutta Kuossarin mukaan omistajat saattoivat altistua tulipalon aiheuttamalle savulle.
Palon syttymissyytä tutkitaan.