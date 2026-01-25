MM-rallin formulakisoihin vaihtanut Kalle Rovanperä kertoi ennakkoarvionsa MM-rallin kauden 2026 maailmanmestariehdokkaista.

Rovanperä juhli itse titteliä vuosina 2022 ja 2023, minkä jälkeen mestariksi ovat ajaneet Hyundain Thierry Neuville ja uransa yhdeksännen MM-titteliin vajaalla kisakalenterilla haalinut Sebastien Ogier.

Ennen kauden alkua tehdyssä MTV Urheilun haastattelussa Rovanperä sai tehtäväkseen mainita kolme mestarisuosikkia vuodelle 2026.

– Elfyn (Evans) varmasti on, Rovanperä aloitti mainitsemalla viisinkertaisen MM-kakkosen.

– Sitten jos Thierry pääsee sille tasolla, jolla hän oli vuonna 2024 ja saa ehjän kauden, niin varmasti hän.

– Ja luultavasti Seb (Ogier). Hän ajaa mukamas sen kymmenen kisaa, mutta sitten hän laittaa niitä kisoja lisää niin kauan kuin hän pysyy siinä taistelussa mukana. Hänellä on sama suunnitelma kuin vuonna 2025. Hän varmasti ajaa siitä maailmanmestaruudesta, jos pysyy taistelussa mukana, Rovanperä summasi.

Rovanperä kertoo yllä olevalla videolla myös tavoitteistaan Japanin Super Formula -kauteen sekä mahdollisuuksistaan nousta F1-luokkaan. Suomalaistähti sai Helsingin kaduilla tehtyyn haastatteluun alleen klassikkoauton.