Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja.
Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheenyhdistämiseen vuoden odotusaikaa.
Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin.
Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.