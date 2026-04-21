Kilpailu synnyttäjistä kiristyy, kun synnytyssairaaloiden lakkauttaminen pakottaa synnyttäjät tien päälle.

Suomessa Mikkeli ja Rovaniemi tarjoavat jo ilmaisia synnytyksiä, jopa ilmaisia majoituksia ja aterioita tukihenkilölle. Nyt myös Pohjanmaan hyvinvointialueella sijaitseva Vaasa on liittymässä joukkoon.

– Halusimme tukea lapsiperheitä. Tämä on yksi konkreettinen keino sitä tehdä, Pohjanmaan hyvinvointialueen sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo MTV Uutisille.

Hyvinvointialueiden sisällä tilanne herättää närää.

– Rehellisesti, kyllä minusta tässä on kilpailusta enemmän kyse kuin siitä, että halutaan tarjota perheille taloudellista tukea, Naisten klinikan ylilääkäri Charlotta Frostdahl Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelta sanoo.

Hyvinvointialueiden pääkallopaikalla tilannetta seurataan mielenkiinnolla. Laki sinänsä ei estä ilmaisia hoitoja.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään enimmäismaksut, mutta hyvinvointialue voi päättää myös olla perimättä maksua, asiantuntijalääkäri Kirsti Kähärä Hyvil Oy:stä sanoo.

"Halusin päästä turvallisesti perille"

Synnyttäjän säästö ilmaisesta sairaalareissusta on muutamia satoja euroja. Perheissä päätökset tehdään useimmiten muun kuin rahan perusteella.

MTV Uutiset haastatteli juuri viidennen lapsensa synnyttänyttä Emma Mynttiä, joka asuu Merijärvellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Myntin ensisijainen synnytyssairaala olisi ollut Oulun yliopistollinen sairaala, mutta hän valitsi viidennen lapsensa synnytyspaikaksi naapurihyvinvointialueen Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Kokkolassa. Lähes sadan kilometrin välimatkasta huolimatta se oli lähempänä kuin oman hyvinvointialueen sairaala.