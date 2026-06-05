Bill Grant on poissa.

Yhdysvaltalainen kehonrakennuslegenda Bill Grant on menehtynyt 79-vuotiaana taistelussa pitkäaikaista sairautta vastaan. Suru-uutisesta kerrotaan muun muassa Suomen kehonrakennus- ja fitnesspioneeri KP Ouraman ja Nordic Fitness Expon sosiaalisen median kanavissa.

– New Jerseyssä, New Yorkissa syntynyt Mr. World- ja Mr. America- tittelien voittaja oli yksi kehonrakennuksen tunnetuksi maailmalla tehneen Pumping Iron -elokuvan (1978) tähti yhdessä Arnold Schwarzeneggerin, Franco Columbun, Ken Wallerin ja Mike Katzin kanssa. Bill treenasi originaalilla Gold’s Gym Venicessä kehonrakennuksen kulta-aikana 1970-luvulla, julkaisuissa kirjoitetaan.

Lempinimellä "Teräsmies" tunnettu Grant ylsi kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympiassa parhaimmillaan neljänneksi vuonna 1976.

Ouraman ja Nordic Fitness Expon julkaisuissa nostetaan esiin, että Grant asui Ruotsissa useita vuosia ja oli tähtivieras vuonna 1982 Otaniemen Otahallissa järjetetyssä kehonrakennuksen SM-kisassa.

– Bill vieraili Suomessa usein poikansa Jasonin luona Espoossa.

Nordic Fitness Expossa mies kävi kaksi kertaa, 2018 ja 2022.

– Bill oli hyvin innoissaan NFE:ssä ja siksi elokuun lopussa kunnioitamme hänen muistoaan Bull Mentula Classicissa.

Kyseessä on Nordic Fitness Expon yhteydessä tänä vuonna toista kertaa nähtävä kehonrakennuskilpailu, jossa on myös kansainvälisiä osallistujia. Nordic Fitness Expo järjestetään elokuun viimeisenä viikonloppuna Lahdessa.