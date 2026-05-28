Politiikan toimittaja Vesa Kallionpää on todistanut aitiopaikalta kansakunnan kohtalon hetkiä MTV Uutisissa vuodesta 1982. Nyt on tilinpäätöksen aika.

Inarin ohjuskriisi, Neuvostoliiton romahdus, lama, Suomen liittyminen EU:hun ja Natoon – Vesa Kalliopää on ollut raportoimassa näistä kaikista MTV Uutisille yli 40 vuoden aikana. Tänä kesänä edessä ovat vihdoin eläkepäivät.

– Väyrystä viidellä vuosikymmenellä, Kallionpää lohkaisee.

Yksi tapahtuma on kuitenkin jättänyt muita painavamman muiston.

– 90-luvun lama. Esko Ahon hallitus joutui joka viikonloppu tekemään jonkun kriisipäätöksen ja oltiin lähellä säännöstelyyn siirtymistä Suomessa. Sen vaalikauden jälkeen oikein mikään ei ole tuntunut miltään.

Yksityiselämässä Kallionpää koki musertavan menetyksen, kun hänen vaimonsa, SDP-poliitikko Maarit Feldt-Ranta kuoli syöpään vuonna 2019.

Feld-Ranta olisi toivonut kuolinapua viimeisinä viikkoinaan, mutta toimenpide on Suomessa edelleen laiton.

Se muutti Kallionpään ajattelua. Hän on ajanut eutanasian laillistamista siitä asti.

– Kyse on siitä, että vapaatahtoinen ihminen voi vaikeasti sairaana valita itse miten hän kuolee ja voidaanko sitä hieman vauhdittaa.

Mitä Kallionpää toivoisi päättäjien ymmärtävän kuolemasta? Mitä hän jää politiikasta kaipaamaan ja millainen merkitys vastuulla on toimittajan työssä?