Lisää lapsia haluavien vanhempien osuus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen mukaan laskussa.
Hieman alle puolet viime vuonna lapsen saaneista vanhemmista toivoo lisää lapsia, selviää THL:n vauvaperheille suuntaamasta kyselytutkimuksesta.
Lisää lapsia toivovien vanhempien osuus, 44 prosenttia, on laskenut viisi prosenttiyksikköä edellisestä THL:n vastaavasta tutkimuksesta. Se tehtiin vuonna 2020.
Viime vuonna esikoisen saaneista lisää lapsia toivoi 67 prosenttia vastaajista. Edellisessä tutkimuksessa osuus oli kuusi prosenttiyksikköä enemmän.
Lue myös: FCG: Peruskoululaisten määrä vähenee yli 65000:lla - "Satoja kouluja ja päiväkoteja tulisi lakkauttaa"
THL:n vauvaperhekyselyyn vastasi viime vuonna lähes 12 000 vanhempaa. Vastaajista synnyttäneitä äitejä oli yli 7 500 ja isiä tai muita toisia vanhempia lähes 4 500.
Uupumus heikentää lapsitoiveita
Yleisin syy lapsitoiveiden epäröinnille on THL:n kyselyn mukaan vanhempana jaksaminen.
Yli kolmannes vastaajista raportoi kokeneensa uupumuksen oireita vanhemmuuden aikana. Vakavia uupumusoireita kertoi kokeneensa noin 10 prosenttia vanhemmista, ja heistä vain neljännes toivoi lisää lapsia.
– Vanhemmuutta ja jaksamista tukevat palvelut ovat tässä keskeisiä, jotta mahdolliset lapsitoiveet eivät hiipuisi ainakaan uupumuksen ja arjen sujumattomuuden vuoksi, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö tiedotteessa.