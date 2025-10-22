– Vanhemmuutta ja jaksamista tukevat palvelut ovat tässä keskeisiä, jotta mahdolliset lapsitoiveet eivät hiipuisi ainakaan uupumuksen ja arjen sujumattomuuden vuoksi, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö tiedotteessa.

THL:n vauvaperhekyselyyn vastasi viime vuonna lähes 12 000 vanhempaa. Vastaajista synnyttäneitä äitejä oli yli 7 500 ja isiä tai muita toisia vanhempia lähes 4 500.

Johanna Närvi

Kyselyn vastaajista joka kymmenes kertoi huomattavasta taloudellisesta niukkuudesta, eli joutuneensa tinkimään ruuan tai lääkkeiden ostosta tai lääkärikäynneistä.

Jaksamiseen toivotaan enemmän tukea

Lapsitoiveita lisäsivät sen sijaan vanhempien luottamus tulevaisuuteen, riittävä toimeentulo sekä positiiviset synnytyskokemukset. Suurin osa äideistä kertoi synnytyskokemuksensa olleen myönteinen, ja lähes kaikki äidit kokivat saaneensa hyvin tukea terveydenhuollon henkilökunnalta synnytyksen aikana.

Sen sijaan imetykseen, vauvan uniongelmiin ja omaan jaksamiseen äidit eivät kokeneet saaneensa riittävää tukea yhteiskunnalta. Noin kolmannes ammattimaista tukea tarvinneista vanhemmista koki jääneensä ilman riittävää tukea vauvan nukkumisen ongelmiin. Reilut 40 prosenttia taas kertoi jääneensä ilman riittävää tukea omaan jaksamiseensa vauvan syntymän jälkeen.