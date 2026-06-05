Presidentti Alexander Stubb siirtyi puolisoineen kesävirka-asunnolle.
Presidentti Alexander Stubb puolisoineen siirtyi tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin.
Illalla kaupunki järjesti Alexander Stubbille ja Suzanne Innes-Stubbille vastaanoton, joka keräsi perinteiseen tapaan paikalle runsaasti yleisöä.
Hyväntuulinen presidenttipari tervehti yleisöään Kultarannan pihalla. Stubb hauskuutti paikallaolijoita ja kertoi liikkuvansa mielellään lähiseuduilla.
– Haluamme kiittää Naantalin kaupungin päättäjiä siitä, että nyt rupeaa olemaan pyörätiet kunnossa.
Samalla Stubb paljasti vakituisen lenkkinä, joka lähtee Kultarannan ulkopuolelta ja kiertää Merimaskun.
– Yleensä jos tulee pieniä vetoja vedettyä, niin käyn tuossa Kuparivuoren kentällä. Se on huikea paikka, vaikka omasta mielestäni vähän liian rauhallinen. Minä toivoisin vähän lisää liikennettä niveliin naantalilaisille, presidentti vitsaili.