Nasan Artemis II -kuulennon astronautit kertoivat neljäntenä avaruuspäivänään, millaisia ruokia he avaruudessa syövät, miten nukkuvat ja miksi vesileikit ovat hauskoja avaruudessa.

Lauantaina Orion-alus oli päässyt jo yli puoleen väliin matkalla kohti Kuuta. Miehistö kertoi sunnuntaina suorassa lähetyksessä, kuinka erikoista avaruudessa eläminen on.

– Saatamme esimerkiksi mennä katsomaan Kuun kääntöpuolta ja ihmetellä sen mahtavuutta, ja heti perään ajatella, että ehkä minun pitäisi vaihtaa sukat, ja alkaa kaivella sukkaparia esiin, miehistön asiantuntija Christina Koch naureskeli.

Ensimmäinen kuulento yli 50 vuoteen

Miehistön on määrä lentää Kuun ympäri ja palata sen jälkeen Maahan. Tutkimuslento kestää lähes 10 päivää.

Tehtävä testaa avaruusaluksen suorituskykyä sen matkatessa pidemmälle avaruuteen kuin yksikään aiempi miehitetty tutkimus.

Artemis 2 on ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen.

Miehistön komentajana toimii Reid Wiseman. Lisäksi lennolle osallistuvat Christina Koch, Victor Glover ja Jeremy Hansen.

Hansen on ensimmäinen kuulennolle osallistuva kanadalainen ja ensimmäistä kertaa avaruuslennolla. Hänen yhdysvaltalaiset kollegansa ovat olleet avaruudessa aiemminkin.