Ensimmäinen kuulento yli 50 vuoteen on lähestymässä Kuuta. Yhdysvaltalais-kanadalainen miehistö kertoo videolla, miten yhteinen matka on tähän mennessä sujunut.
Artemis 2 -lento on ohittanut puolivälin matkallaan kohti Kuuta, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Artemis-ohjelma.
Lento lähti Maasta Suomen aikaa torstain vastaisena yönä, ja perjantain vastaisena yönä se suuntasi kohti Kuuta.
Lue lisää: Kuulennon loppuvalmistelut käynnissä: Nasa ei halua Challengerin katastrofin toistuvan
Nasa julkaisi eilen ensimmäiset Orion-avaruusaluksen sisältä otetut kuvat Maasta. Katso kuvat yllä olevalta videolta.
Kymmenen päivän matka
Miehistö lentää Kuun ympäri, mutta ei laskeudu sinne. Matkan on määrä kestää yhteensä noin kymmenen päivää. Artemis 2 on ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen.
Lue myös: Ensimmäinen nainen ja musta mies lähtevät Nasan kuulennolle
Miehistön komentajana toimii Reid Wiseman. Lisäksi lennolle osallistuvat Christina Koch, Victor Glover ja Jeremy Hansen. Hansen on kanadalainen, muut astronauteista ovat yhdysvaltalaisia.
Miehistö on päättänyt kutsua Orion-alustaan nimellä Integrity eli Kunniallisuus tai Luotettavuus.
Yllä olevalta videolta voit katsoa, millaiset tunnelmat Artemiksen miehistöllä oli, kun Maa jäi kauemmas kuin Kuu.