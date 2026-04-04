Kuuhun matkalla olevat Artemis II -lennon astronautit ovat törmänneet muutamaan yllättävän arkipäiväiseen ongelmaan lennollaan.
Artemis II -lennon yhtenä ongelmana on ollut Microsoft Outlook -sähköpostiohjelman toimiminen, tai oikeastaan toimimattomuus.
Torstaina lennon komentaja Reid Wiseman kertoi ongelmista sähköpostiin pääsyssä. Hän pyysi teknistä apua Nasan johtokeskuksesta.
Komentokeskuksesta otettiin etäyhteys Wisemanin koneeseen ja ongelma saatiin ratkaistua. Asiasta uutisoi Business Insider.
Artemis II -lennon teknisten dokumenttien mukaan miehistö käyttää lennolla MS Surface Pro -tietokonetta. Sen kautta astronautit pääsevät muun muassa käyttämään internetiä lennollaan.
Lennolla on havaittu myös toinen melko arkiselta kuulostava ongelma. Astronautti Christina Koch on raportoinut ongelmasta Orion-kapselin WC:n toiminnassa.
Nasan tiedottajan mukaan aluksen WC:n tuuletin on jumissa.