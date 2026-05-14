Suomen euroviisuedustajat antoivat haastattelun MTV Uutisille Wienissä.

Ennakkosuosikin asema ei Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta hetkauta.

– Ei ole paineita, kaksikko toteaa yhteen ääneen.

– Semifinaalissa kaikki meni todella ihanasti: laulu, soitto ja juoksut. Nyt vaan sitten samanlainen veto, Parkkonen sanoo.

Parkkonen ja Lampenius ovat harjoitelleet ja esittäneet Liekinheitintä jo niin paljon, ettei kaksikon mukaan enää tarvitse miettiä sitä, kuinka seuraava esitys menee.

Vaikka esitys kulkee ammattimaisella ja sekunnilleen tarkkaan hiotulla rutiinilla, haluavat Parkkonen ja Lampenius tuoda aina uusia sävyeroja.

Euroopan yleisradion Lampeniukselle myöntämä lupa soittaa viulua livenä antaakin huippuviulistille mahdollisuuden tehdä sävyeroja eli fraaseerata. Fraseeraus on vaikuttamista sävelen ilmaisuun, esimerkiksi vibratolla tai sillä, kuinka voimakkaasti tai pehmeästi sävel soitetaan, tai mitä säveltä painotetaan.

– Riippuen siitä, miten sinä (Parkkonen) aloitat, niin minä vastaan. Joko softimmin tai vähän kovemmin, Lampenius avaa.