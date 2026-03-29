Vesa Lakka luuli ensin, että lähellä lentänyt hävittäjä ylitti äänivallin.
Luumäkeläinen Vesa Lakka kertoo heränneensä aamulla siihen, kun hävittäjä lensi matalalla hänen kotinsa lähistöllä.
– Ilmavoimien hävittäjä lensi pihani yli puolen tunnin sisällä noin kymmenen kertaa. Ajattelin, että jotakin on nyt tekeillä, koska on niin aktiivista toimintaa, Lakka kertoo MTV Uutisille.
Pian kuului kova pamaus.
– Olin siinä vaiheessa aamukahvilla, kun kuului aikamoinen pamaus tuosta hyvinkin läheltä. Olen kuullut pamauksia työnikin puolesta aika paljon, mutta tämä oli kuin ukkosen räjähdys. Ensimmäisenä tuli mieleen, että hävittäjä ylitti äänivallin, Lakka kertoo.
Tilanne selvisi myöhemmin
Myöhemmin päivällä hänelle selvisi, että Kouvolan seudulle oli pudonnut kaksi ukrainalaista droonia, ja että Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät olit paikalla valvomassa ilmatilaa.
MTV
Viranomaiset kertoivat myös, että toinen drooneista oli pudonnut Luumäelle.
– Ajelin autolla päivällä ja näin, että poliisi ja Rajavartiolaitos olivat eristäneet alueen parin kilometrin päässä kodistani.
– Kävin niille poliiseille sanomassa, että kuulin aamulla aikamoisen pamauksen juurikin nilltä seuduilta, ja että aika läheltä varmasti löytyy, mitä pamauksen aiheuttajasta on mahdollisesti jäljellä, jos sellaista olette hakemassa, Lakka kertoo.
Poliisit olivat todenneet lyhyesti, että alueelle ei ole asiaa.