Donald Trumpin ylistämän suovankilan taru jäi lyhyeksi.
Yhdysvaltain Floridaan perustettu pahamaineinen siirtolaisten pidätyskeskus ”Alligaattori Alcatraz” aiotaan sulkea, uutisoivat amerikkalaismediat.
New York Timesin mukaan keskuksen ylläpito on osoittautunut liian kalliiksi.
Mediatietojen mukaan viranomaiset ovat jo kertoneet tavarantoimittajille ja muille laitoksen toimintaan liittyville tahoille, että siirtolaiset on määrä siirtää muualle kesäkuun alkuun mennessä, minkä jälkeen pidätyskeskus puretaan.
Floridan Evergladesin suoalueelle perustettu keskus herätti presidentti Donald Trumpin toisen kauden alkupuolella suurta huomiota.
"Pako silkkaa helvettiä"
Suon keskelle, vaikeisiin oloihin perustettu keskus oli republikaaneille oiva tapa esitellä Trumpin hallinnon kovaa maahanmuuttolinjaa.
New York Timesin mukaan keskuksen ylläpito on maksanut Floridan osavaltiolle miljoonia dollareita.
Vielä viime kesänä Floridan oikeusministeri James Uthmeier nimenomaisesti kehui uuden pidätyskeskuksen kustannustehokkuutta, sillä laitosta ympäröivät alueet kuhisevat suolla viihtyviä eläimiä, kuten alligaattoreita ja käärmeitä.
