Tanska saattaa salata osia drooniraportista.

Tanskan viranomaiset eivät ole todistaneet, että maan ilmatilassa olisi ollut drooneja syksyllä 2025.

Provokatiivisen arvion esittää Tanskan yleisradioyhtiö DR:n julkaisema dokumentti, jossa haastatellun Roskilden yliopiston julkisen turvallisuuden apulaisprofessori Rasmus Dahlbergin mukaan tanskalaiset ansaitsevat vastauksia.

Myös muut DR:n haastattelemat asiantuntijat enemmän tai vähemmän kyseenalaistavat droonien olemassaolon. Dokumentissa kysytäänkin, kävikö Tanska hybridisotaa itseään vastaan.

Erityisen kriittinen kysymys on tapaus, jossa Tanskan puolustusvoimat ampuivat DR:n mukaan kohti lentävää esinettä, jota pidettiin droonina.

Samaan aikaan ilmassa oli myös norjalaisen Widerøe-yhtiön matkustajalentokone, joka oli laskeutumassa.

– Moni asia viittaa siihen, että norjalaisella matkustajakoneella oli merkittävä rooli tapauksessa, ja on tietenkin erittäin tärkeää saada kaikki siihen liittyvät asiat selvitettyä, professori Dahlgren sanoo.

DR:n tietojen mukaan Tanskan puolustusvoimien oman selvityksen perusteella ei ollut riskiä, että laukaukset olisivat voineet osua matkustajakoneeseen. Lentokone lensi noin kahden kilometrin korkeudessa.

DR:n näkemien asiakirjojen perusteella mahdollista droonia kuvaillaan kiinteäsiipiseksi ja potkurikäyttöiseksi. Droonilla kerrotaan näkyneen valkoiset ja vihreät sekä punaiset ja vihreät valot.

Norjalaisen lentoyhtiön lentokone oli potkurikone ja sen valot vastaavat DR:n näkemiä kuvauksia.

Tanskan maanpuolustuskorkeakoulun majuri Karsten Marrup toteaa DR:lle, että ainakin osa niin sanotuilla droonivideoilla näkyvistä lentävistä esineistä on lentokoneita.

Raportti ehkä salataan

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi 25. syyskuuta pitämässään puheessa, että drooneja oli nähty Tanskassa "useissa paikoissa lähellä sotilas- ja siviili-infrastruktuuria".

Frederiksen totesi Tanskan olevan hybridisodassa ja puolustusministeri Troels Lund Poulsen kuvaili droonien olevan osa "järjestelmällistä operaatiota".

Tanskalaiset päättäjät eivät suoraan sanoneet droonien olevan venäläisiä, mutta vihjailut jättivät vain vähän tulkinnanvaraa, DR toteaa.

Tanskan hallitus on lykännyt drooniraportin julkaisemista puolustusministeriön päätöksellä. Pääministeri Frederiksenin mukaan päätös oli yksin puolustusministeriön.

Drooniraportti ei viranomaisten mukaan valmistu ennen kuin seuraava hallitus on aloittanut toimintansa. Tanskan puolustusministeri on todennut, että osa raportista saatetaan salata.

Tanskassa järjestettiin eduskuntavaalit maaliskuun lopulla, mutta uutta hallitus ei ole vielä muodostettu.

Suomessa DR:n dokumentista uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

