Sunnuntaina Kouvolan seudulle pudonnutta, yhä kateissa olevaa droonia etsitään aktiivisesti.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, ettei Suomeen pudonneet droonit tulleet täytenä yllätyksenä, sillä Ukrainan aktiivisuus Itämeren alueella on ollut suurta.

– Tilastomatemaattisesti voisi todeta, että häirityissä olosuhteissa olisihan se mahdollista.

Ilmavoimien mukaan löydetty lennokki on tunnistettu ukrainalaiseksi AN196-drooniksi. Toinen Suomen ilmatilassa ollut drooni on yhä kadoksissa.

Ukraina on tehnyt onnistuneesti iskuja Suomen lähialueille Venäjällä. Koiviston öljysataman iskuista syntyneet tulipalot toivat savupilven Suomeen saakka.

Lue myös: Ukraina iski merkittävään öljynjalostamoon lähellä Suomenlahtea

Lindbergin mukaan kadoksissa oleva drooni on Suomen etsityin esine.

– Siellä on sitten järveä, metsää, suota ja vaikka mitä ja se on varmasti Suomen etsityin esine, kun aurinko nousee.

Lindberg muistuttaa, ettei kyseessä ole mikään pieni laite, vaan pienen lentokoneen kokoinen drooni.

– Onhan se mahdollista, että se tänään löytyy, Lindberg kertoo.

Räjähteitä kantavat droonit ovat turvallisuusriski

Tiettävästi vain tutkaseurannassa ollut toinen, kadoksissa oleva drooni on voinut kantaa räjähteitä.