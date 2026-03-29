– Ilmavoimien komentajan mukaan tässä oli jo hankittu oikeus tuhoavaan voimaan käyttöön ja tässä oli kannettu huolta sitten mahdollisista oheisvaurioista. Sen vuoksi sitten ei oltu avattu tulta tätä droonia kohtaan.

– Ja kun tämä (drooni) on pienen lentokoneen kokoinen ja menee pienen lentokoneen nopeudella, niin toinen lentokone on aika luontevaa lähettää siihen katsomaan, että mikä se on.

– Hävittäjähän on vähän niin kuin Elon Muskin SpaceX-raketit. Sen voi käyttää moneen kertaan ja lentokonetykin kuulakaan ei ole valtavan kallis. Eli kyllä se aika sopiva työkalu on tunnistaa ja torjua.