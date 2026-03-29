Jarmo Lindberg puntaroi MTV Uutisten haastattelussa, miksei drooneja ammuttu alas.
Kaksi ukrainalaista droonia putosi tänään Kouvolan seudulle. Hornet hävittäjä kävi tunnistamassa drooneista toisen ennen sen putoamista.
Lentäjä teki päätöksen Suomen ilmatilaan tänään saapuneen droonin tuhoamatta jättämisestä.
Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kommentoi tapausta MTV Uutisille.
– Ilmavoimien komentajan mukaan tässä oli jo hankittu oikeus tuhoavaan voimaan käyttöön ja tässä oli kannettu huolta sitten mahdollisista oheisvaurioista. Sen vuoksi sitten ei oltu avattu tulta tätä droonia kohtaan.
Lue myös: Tutkimusjohtaja Hyppönen Suomeen pudonneista drooneista: Tehokkaita ja vaarallisia
Lindberg arvelee, että tilanteessa oli ilmeisesti todettu, että droonin alas ampumisesta koituisi riski alla olevalle asutukselle.
Lindbergin mukaan tuhoamispäätös menee päätösketjussa hyvinkin korkealle tasolle, tarvittaessa ilmavoimien taistelujohtojärjestelmästä ylöspäin.
Kansanedustaja toteaa, että mikäli drooneissa oli taistelukärki mukana, niin se on tavallisesti 70 kilogramman painoinen.
– Kyllähän se tietysti omakotitalossa tekee rumaa jälkeä.
"Hävittäjä tehokas tapa tunnistamiseen"
Lindberg itse on entinen hävittäjälentäjä. Hänen mukaansa droonien tunnistamisessa hävittäjän lähettäminen matkaan on tärkeä keino.