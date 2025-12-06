Tourettestaan avoimesti kertova sosiaalisen median vaikuttaja Katariina Räikkönen kertoo, että jännityksestä huolimatta presidenttiparin kättely sujui hyvin.

Sosiaalisen median vaikuttaja Katariina Räikkönen saapui kättelemään presidenttiparia näyttävässä vihreässä asussa. Räikkösellä on autismi, ADHD ja Touretten syndrooma.

Hän kertoi aiemmin, että jännittää presidenttiparin kättelyä ja Linnan juhlien vieraana olemista tic-oireidensa vuoksi.

MTV Uutisten haastattelussa hän kertoi, että jännitys osoittautui turhaksi.

– Luulen, että se meni ihan hyvin. En ihan muista, miten se meni. Sanoin oman nimeni ja hyvää itsenäisyyspäivää. Toivon, että se meni oikein, Räikkönen sanoi.