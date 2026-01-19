Edmonton Oilersin Kasperi Kapanen paiskautui ikävästi päätylaitaan St. Louis Bluesia vastaan jääkiekon NHL:ssä.

Kasperi Kapanen menetti St. Louis Bluesia vastaan tasapainonsa ensimmäisessä erässä ja kaatui lähellä päätyä. Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä tärähti selkä edellä päätylaitaan.

Kapanen silmin nähden ontui vasenta jalkaansa poistuessaan pukusuojaan.

Oilersin päävalmentaja Kris Knoblauch kommentoi suomalaistähden tilannetta ottelun jälkeen medialle.

– Hän ei tule palaamaan välittömästi, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan pitkäaikainen vamma kuten hänellä viimeksi, luotsi sanoi.

Kapanen loukkasi polvensa lokakuussa ja oli NHL-otteluista sivussa tammikuun alkuun.

Oilers murjoi St. Louis Bluesin maalein 5–0.