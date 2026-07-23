Valtavan moni suomalainen tekee virheen pakatessaan powerbankin ruumaan menevän laukkuun.
Lentomatkustajat sortuvat yhteen tiettyyn virheeseen pakatessaan lennolle, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo tiedotteessaan.
Moni matkustaja pakkaa nimittään powerbankin eli varavirtalähteen ruumaan menevään laukkuun. Traficom kuitenkin muistuttaa, että näin ei saa toimia. Powerbank pitää aina pakata käsimatkatavaroihin, ja mukaan saa ottaa enintään kaksi powerbankia.
Ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomen lentoasemilla joka vuosi kymmeniä tuhansia varavirtalähteitä. Useimmissa tapauksissa ne ovat jääneet vahingossa laukkuun.
Kuljeta varavirtalähde aina käsimatkatavaroissa.Shutterstock
Vaikka varavirtalähde kulkee käsimatkatavaroissa, ei sitä saa käyttää laitteen lataamiseen lennon aikana. Sitä ei myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta.
Myös irralliset vara-akut sekä sähkösavukkeet ja muut vape-tuotteet pitää pakata aina käsimatkatavaroihin.
Jos lähtöportilla käsimatkatavarasi siirretäänkin ruumaan, tarkista sen sisältö huolellisesti: ota pois powerbankit, irralliset vara-akut, sähkösavukkeet ja muut vape-tuotteet sekä muut esineet, jotka on ruumassa kielletty.