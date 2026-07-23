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Käsittämättömän moni tekee tietyn mokan lennolle pakatessaan – muistathan tämän ohjeistuksen?

Ihan kaikkea ei ruumaan menevään laukkuun saa pakata. Kuvituskuva. Shutterstock

Julkaistu 32 minuuttia sitten

Valtavan moni suomalainen tekee virheen pakatessaan powerbankin ruumaan menevän laukkuun. Lentomatkustajat sortuvat yhteen tiettyyn virheeseen pakatessaan lennolle, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo tiedotteessaan. Moni matkustaja pakkaa nimittään powerbankin eli varavirtalähteen ruumaan menevään laukkuun. Traficom kuitenkin muistuttaa, että näin ei saa toimia. Powerbank pitää aina pakata käsimatkatavaroihin, ja mukaan saa ottaa enintään kaksi powerbankia. Ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomen lentoasemilla joka vuosi kymmeniä tuhansia varavirtalähteitä. Useimmissa tapauksissa ne ovat jääneet vahingossa laukkuun. Kuljeta varavirtalähde aina käsimatkatavaroissa.Shutterstock Vaikka varavirtalähde kulkee käsimatkatavaroissa, ei sitä saa käyttää laitteen lataamiseen lennon aikana. Sitä ei myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Myös irralliset vara-akut sekä sähkösavukkeet ja muut vape-tuotteet pitää pakata aina käsimatkatavaroihin. Jos lähtöportilla käsimatkatavarasi siirretäänkin ruumaan, tarkista sen sisältö huolellisesti: ota pois powerbankit, irralliset vara-akut, sähkösavukkeet ja muut vape-tuotteet sekä muut esineet, jotka on ruumassa kielletty.

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Myös puhelimet, kannettavat tietokoneet, kamerat, älykellot ja muut litiumakkuja sisältävät laitteet on suositeltavaa pakata ensisijaisesti matkustamoon.

Jos pakkaat kannettavan tietokoneen ruumaan, Traficom neuvoo sammuttamaan laitteen kokonaan. Varmista lisäksi, ettei se käynnisty itsestään ja suojaa se iskuilta.

Älä ota mukaan tällaista laitetta lainkaan

Jos akku tai laite on pullistunut, rikkoutunut, vuotaa, kuumenee poikkeavasti tai vaikuttaa vialliselta muutoin, ei sitä saa ottaa mukaan.

Jos laite tai akku kuumenee, pullistuu, savuaa tai haisee oudolta lennon aikana, pitää siitä kertoa heti matkustamohenkilökunnalle.

Finnairin matkustamoturvallisuuspäällikkö Ida Flyktin mukaan matkustamohenkilökunta on koulutettu toimimaan akkuihin liittyvissä häiriötilanteissa.

– Tärkeää on, että matkustajalla on näköyhteys laukkuun, jossa akullinen laite on. Tämä varmistaa sen, että mahdollinen vaaratilanne voidaan havaita ajoissa. Mitä nopeammin matkustaja ilmoittaa havainnostaan, sitä nopeammin tilanteeseen voidaan puuttua, Flykt kertoi tiedotteessa kesäkuussa.

Finnair neuvookin sivuillaan pitämään esimerkiksi juuri powerbankit ja sähkösavukkeet näkyvillä ja käden ulottuvilla, ei siis esimerkiksi hattuhyllyllä.

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7:20 Ammattijärjestäjä Mari Shrestha näyttää, kuinka matkalaukku pakataan mahdollisimman säntillisesti.

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.

Mihin powerbank pitää pakata lennolla? | MTV Uutiset