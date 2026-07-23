Rikolliset käyttivät kissaa huumeiden salakuljetukseen Venäjällä.
Vänäjällä Nižni Novgorodin alueella napattiin kiinni kissa, jota rikolliset käyttivät huumeiden salakuljetukseen, kertoo muun muassa Euronews.
Venäjän vankeinhoitolaitoksen mukaan kissasta löytyi kaksi käsin tehtyä kaulapantaa, joiden sisään huumeet oli kätketty.
Kissa yritti kuljettaa kiellettyjä aineita rangaistuslaitokseen numero 17.
Karvaisen kuriirin tarkoitus oli päästä huomaamatta vankilan alueelle ja toimittaa lähetykset vangeille. Vartijat kuitenkin saivat estettyä mirrin aikeet.
Kissan kaulapannoista löytyi kiellettyjä aineita.Venäjän vankeinhoitovirasto (FSIN)
Rangaistuslaitoksen työntekijät irrottivat kaulapannat, jotka huumekoira tutki. Koira vahvisti epäilyt todeksi ja paljasti huumekätköt.
Vankeinhoitolaitoksen mukaan kissa vapautettiin sen jälkeen, kun sen kunto oli tarkastettu.
Kissaa ei ollut vahingoitettu hämärähommien aikana.