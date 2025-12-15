



Matkailija sairastui lomalla ja jätti reissun kesken – näin suhtautui vakuutusyhtiö 11:03 Videolla kolme riitatapausta, jossa Fine päätyi vakuutusyhtiön kannalle – miksi? Haastattelussa Finen johtava lakimies Tuomas Siirala. Julkaistu 37 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Vakuutusyhtiö ei korvannut matkailijan keskeytynyttä matkaa, mutta korvasi hoitokulut. Miksi? Jos matkavakuutuksen ottaneen lomailijan ja vakuutusyhtiön välille tulee riitaa korvauspäätöksestä, voi apuun pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen. FIne on kuin kuluttajariitalautakunta, joka käsittelee vakuutukseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä asioita. Viiden jälkeen -ohjelmassa käytiin läpi kolme esimerkkiä, joissa Fine on kuitenkin ratkonut riitatilanteet vakuutusyhtiön eduksi. Lue myös: Ethän mokaa lomalle lähtiessäsi? "Iso riski" Matkalla sairastuneen loman keskeytyminen Eräs ohjelmassa käsitellyistä tapauksista koski vakuutuksenottajaa, joka joutui hakeutumaan lääkärille lomamatkansa aikana korkean verenpaineen vuoksi. Ennen lomaa verenpaine ei ollut ollut korkea. Lääkäri kehotti matkailijaa hakeutumaan jatkotutkimuksiin. Matkustaja päätyi keskeyttämään lomansa aiemmin kuin oli tarkoitus, ja Suomessa hänelle diagnosoitiin verenpainetauti. Vakuutusyhtiö korvasi hoitokuluja, mutta ei matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, mihin asiakas ei tyytynyt. Fine asettui kuitenkin vakuutusyhtiön kannalle. Yllä olevalla videolla Finen johtava lakimies kertoo, miksi tapauksessa päädyttiin vakuutusyhtiön kannalta suotuisaan ratkaisuun, vaikka sairaus alkoi matkalla ja mistä matkustaja tietää, onko tarpeen matkustaa takaisin kotiin.





Tuomas Siirala

Entä miksi asiakkaan lomalla rikki mennyttä matkalaukkua ei korvattu kokonaan? Vakuutusyhtiö ei myöskään korvannut asiakkaan matkalla kadonnutta omaisuutta täysimääräisesti, koska ei pitänyt omaisuutta varastettuna. Fine asettui vakuutusyhtiöiden kannalle, miksi? Katso yllä olevalta videolta!