Janni Hussin mukaan tv-tuotannon "korkeammassa asemassa ollut henkilö" kommentoi hänen silmiään kyseenalaisella tavalla.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi kertoo Podimo-palvelussa ilmestyvässä Sana on vapaa -podcastissaan tilanteesta, jossa hänen ulkonäköään kommentoitiin kyseenalaisella tavalla työpaikalla.

Tilanne tapahtui Hussin työskennellessä tv-tuotannossa. Hän kertoo, että tuotannossa "korkeammassa asemassa ollut henkilö" oli antanut hänelle noottia siitä, että hänen silmänsä vievät liikaa huomiota.

– Minun olisi pitänyt pitää silmiä vähän enemmän sirrillään, koska silmäni ovat liian isot, Hussi kertoo jaksossa.

Hussi tunsi olonsa nöyryytetyksi, kun korkeammassa asemassa ollut henkilö oli käskenyt muun työryhmän kuullen häntä jäämään juttelemaan työpäivän jälkeen.

– Kun sitten pääsin työpäivän jälkeen tähän niin sanottuun puhutteluun, niin minulle näytettiin kohtia videolta, missä silmäni ovat näyttäneet liian isoilta.

Janni Hussi ei paljasta, missä tv-tuotannossa tilanne tapahtui.All Over Press