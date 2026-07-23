Lähes 20 vuotta sitten kadonneen Madeleine McCannin nuorempi veli Sean edustaa Skotlantia uimarina Kansainyhteisön kisoissa.
Madeleine McCannin katoaminen perheen lomamatkalla hotellihuoneesta Portugalissa vuonna 2007 on viime vuosikymmenien tunnetuimpia mysteerejä. Madeleine oli tuolloin alle 4-vuotias, eikä häntä ole koskaan löydetty.
Nyt McCannin nuorempi veli Sean, 21, ottaa osaa Kansainyhteisön kisoihin Skotlannin väreissä.
Sean McCann nähdään altaassa vapaauintimatkoilla. Hän on kertonut tavoittelevansa olympiapaikkaa Los Angelesin kisoihin 2028.
Hän on aiemmin edustanut Skotlantia nuorten arvokisoissa ja Britanniaa avovesiuinnissa EM-kisoissa.
Joissakin medioissa on kerrottu myös Sean McCannin kaksoissisaren Amelien olevan mukana Skotlannin joukkueessa, mutta hänen nimeään ei löydy ainakaan kisoihin suuntaavan Skotlannin tiimin virallisilta sivuilta.
Kansainyhteisön kisat käynnistyvät tänään Skotlannin Glasgow'ssa. Ne käydään neljän vuoden välein.