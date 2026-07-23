Kylmäketju kannattaa muistaa suosittuja kesäherkkuja nauttiessa.

Kesän grillailupuuhien lomassa ruokien kylmäketjuun saattaa joskus tulla katkoksia. Tietyt ruoat säilyvät lämpimässä paremmin kuin toiset: esimerkiksi tuoreen kalan kanssa ei kannata lähteä leikkimään, sillä kyseessä on herkästi pilaantuvasta raaka-aineesta.

Mutta entä jos esimerkiksi unohtaa grillimakkarapaketin kesällä ulos grillin viereen tunniksi tai pariksi? Voiko makkaraa vielä syödä?

Makkaran suola ei tee siitä lämpimässä säilyvää

Marttojen johtavan ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusan mukaan grillimakkara tulee lähtökohtaisesti säilyttää kylmässä.

– Vaikka makkaroissa on paljon suolaa, niin se on helposti pilaantuva elintarvike. Jos paketti olisi jäänyt kesälämpimään ulos, niin en käyttäisi enää muutaman tunnin jälkeen, Rantapusa linjaa.

Makkarapakettia ei siis kannata jättää esimerkiksi retkelle lähtiessäkään moneksi tunniksi lämpimään reppuun odottelemaan sopivaa grillaushetkeä.

– Pidä siis huolta, että siirrät ne kylmään tai pakkaa retkelle vaikka pakastimessa olleen juoman kanssa kylmäpussiin!

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