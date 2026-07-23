Jalkapallon MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi valittu espanjalainen Rodri joutuu selkäleikkaukseen.
Manchester Cityn keskikentän tähti Rodri joutuu leikkaukseen selkävamman takia. Hänen paluuaikataulunsa ei ole tiedossa, The Athletic uutisoi.
Rodrin viime kaudet ovat olleet loukkaantumisten sävyttämiä. Vakava jalkavamma vei häneltä lähes koko kauden 2024–2025, ja päättyneellä sesongilla häntä kiusasivat reisi- ja nivusongelmat.
MM-kisoissa Rodri, 30, pelasi kaikissa kahdeksassa Espanjan ottelussa ja johdatti kapteenina joukkueensa maailmanmestariksi. Hänet valittiin myös turnauksen parhaaksi pelaajaksi.
Rodrilla on vuosi jäljellä City-sopimustaan. Hän on puhunut halustaan palata Espanjaan, ja ainakin siirrosta Real Madridiin on huhuttu.
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