Varavirtalähteitä löydetään ruumaan menevistä matkatavaroista etenkin kesäisin ja joulun aikaan.

Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain noin 34 000–36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan.

Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen.

Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.