Love Island USA -sarjasta tutut Olandria Carthen ja Nic Vansteenberghe ovat eronneet.
Love Island USA -sarjassa seitsemännellä kaudella mukana olleet Olandria Carthen and Nic Vansteenberghe ovat eronneet. Lähteet vahvistavat eron People-lehdelle.
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Vuosi sitten Love Island -villalta poistunut pari sijoittui kaudellaan toiseksi.
– Etäisyys ja heidän kiireiset aikataulunsa tekivät yhteyden ylläpitämisestä haastavaa, lähde kertoo lehdelle.
– He ovat edelleen läheisiä ystäviä. He tuntevat syvää rakkautta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan ja tukevat toisiaan aina kun mahdollista.