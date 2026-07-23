MTV selvitti, miten suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn ja miten sen uskotaan vaikuttavan työmahdollisuuksiin. Katso haastattelut videolta!

MTV Uutisten teettämästä kyselystä selviää, että lähes puolet suomalaisista käyttää tekoälyä säännöllisesti. Eniten tekoälyä käytetään tiedonhankintaan.

Suurin osa ihmisistä käyttää tekoälyä eniten työympäristössä, mutta siitä huolimatta sen ei pelätä uhkaavan työpaikkoja.

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"Osa töistäni on korvattu jo tekoälyllä"

MTV Uutiset jalkautui myös Helsingin kaduille kysymään kasvotusten, miten tekoäly nähdään ja miten paljon sitä käytetään.

Myyjänä työskentelevä Pia Svand pelkää vähän työnsä puolesta.

– Osa töistäni onkin korvattu jo tekoälyllä.

Patrik Vesa taas ei pelkää yhtään tulevan työnsä puolesta. Hän opiskelee ohjelmistokehitystä ammatikorkeakoulussa.

– Junioripaikoista suurin osa on mennyt, mutta senioripaikkoja tulee olemaan edelleen, koska tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät.

Vanhusten päivätoiminnan parissa työskentelevä Juhani Jokitalo enteilee, että tekoäly voi muuttaa hänen työtään tulevaisuudessa ja on sen suhteen varovaisen toiveikas.

Jokitalo uskoo, että oikein käytettynä tekoäly voi nimittäin parantaa vanhuspalveluita.

– Tällä hetkellä erityisesti kotihoidossa on aika raskaat työolot. Tekoälyllä voitaisiin keventää hoitajien työtaakkaa, jotta heille jäisi asiakkaiden kohtaamiseen enemmän aikaa ja kaikki muu säätö ja nippelihommat jäisivät tekoälylle.