Sisustusintoilija listasi viisi asiaa, joita ei haluaisi omaan kotiinsa

Eräs kodinsisustukseen erikoistunut sisällöntuottaja kritisoi yleisiä ja usein tavallisista kodeista löytyviä sisustusratkaisuja.

Se, miten ihminen sisustaa oman kotinsa, on henkilökohtaista. Eräs sisustusfanaatikko on kuitenkin nostanut tuoreella sosiaalisen median videollaan tikunnokkaan muutaman hyvin yleisen sisustusratkaisun.

Sosiaalisen median sisällöntuottaja ja sisustusintoilija Nicolas Fairford listaa viisi tavallisen kodin sisustusratkaisua, jotka ovat hänen mielestään niin rumia, ettei niille pitäisi olla tilaa kenenkään kodissa.

Esteettiseen ja harmoniseen elämäntyyliin keskittyvän Skotlannissa asuvan sisällöntuottajan Youtube-kanavaa tilaa yli 200 000 käyttäjää.

Fairfordin kiistanalaisista asioista koostuva sisustusmokalistasta ovat kirjoittaneet muun muassa Daily Mail ja New York Post.

Fairfordin alunperin Tiktokiin lisäämä video ihmisten yleisistä sisustusmokista onkin kerännyt runsaasti kritiikkiä.

"Ruma musta laatikko"

Ensimmäisenä Fairfordin listalla on ehkäpä yksi yleisimmistä jokaisesta kodista löytyvistä sähkölaitteista.

– Muutin lapsuudenkodistani pois ollessani 18. Olen nyt 35-vuotias, enkä ole koskaan näinä kuluneina vuosina omistanut televisiota, Fairford kertoo.

Hänen mukaansa televisiot dominoivat liiaksi huonetta.

– Kaikki järjestelevät huonekalunsa niin, että ne ovat kohdistettu kohti televisiota. Se on ruma musta laatikko. En halua sitä kotiini häiritsemään tunnelmaa ja kotini kauneutta, Fairford kritisoi.

Miten valitaan oikean kokoinen sohva tai matto? Älä sorru sisustajan perisyntiin. Juttu jatkuu videon alla.

9:08 Työkaluja sisustajille – miten ostaa oikeankokoinen matto, sohva tai ruokapöytä?

Keittiön kauhu

Seuraavana Fairfordin inhokkilistalla ovat mikroaaltouunit.

– Se on suuri metallinen laatikko, joka vie liian paljon tilaa, hän kertoo.

Fairford väittää videollaan, että hän kokkkaa päivittäin, eikä koskaan tarvitse mikroaaltouunia keittiöönsä.

Pyykkipäivä

Jokaiselta ihmiseltä kertyy arjessa likaisia vaatteita, jotka täytyy pestä ja kuivata.

– Tämä on jotain, mikä voi todella pilata kodin tunnelman, Fairford moittii.

Hänellä onkin ehdotus, mikäli pyykit haluaa kuivata kuivaustelineellä, eikä omista kuivausrumpua.

– Minulla on kodissani vierashuone, jonne siirrän pyykkini kuivumaan. Suljen oven, eikä minun tarvitse katsella telinettä, hän kertoo.

Pyykkiteline ei ole Fairfordin mukaan viehättävä sisustuselementti.Shutterstock

Fairford on itse ainakin osittain taklannut pyykkiongelman tilaamalla viikoittaisen pesulapalvelun, joka pesee hänen lakanansa.

– Minun ei tarvitse levittää valtavia lakanoita kotiini kuivumaan, eikä minun tarvitse silittää niitä itse. Se olisi minulle painajaismaista, hän kertoo.

Kuinka yksiö kannattaa sisustaa tilaa säästäen? Juttu jatkuu videon alla.

2:12

Tällainen on sisustuarkkitehti Essi Nádorin mukaan toimiva sisustusratkaisu 31 neliön yksiöön.

Kattovalaisimet

Myös kattovalaisimet pääsevät Fairfordin inhokkilistalle.

– Kotisi voi olla kauniisti sisustettu, mutta jos käytät kattovalaisimia, ei kukaan näytä viehättävältä, hän paljastaa.

On totta, että suoraan yläpuolelta tuleva valo korostaa ihmisiä epäedullisessa kulmassa. Fairfordin vinkki kannustaakin pohtimaan, mikä järki onkaan sisustaa koti kauniiksi ja itse esittäytyä siellä epäedukseen huonosti suunnitellun valaistuksen takia?

Fairford suosittelee hankkimaan yhden kattolampun sijaan useita pienempiä valonlähteitä ympäri kotia.

Kynttilät

Viides asia, joita Fairford ei koskaan hankkisi omaan kotiinsa, ovat käyttämättömät kynttilät.

–Tarkoitan erilaisia lasimaljakoissa tai lasipalloissa olevia sytyttämättöminä pölyä kerääviä kapeita pylväskynttilöitä. Ne näyttävät kamalilta, Fairford moittii.

Syksyisin tekee mieli ostaa uusia kynttilöitä.Shutterstock

Mikäli ostat sisustuskynttilöitä, suosittelee Fairford sytyttämään kynttilän edes tunniksi. Vaikket sytyttäisi kynttilää enää koskaan uudestaan, ovat käytönjäljet hänen mukaansa paljon parempi vaihtoehto kuin pölyä keräävät sisustuskynttiläasetelmat.

Seuraajat pahastuivat

Ei ole yllätys, että monet Fairfordin varsin tiukoista tyylivinkeistä eivät sosiaalisessa mediassa keränneet kovin mairittelevia kommentteja.

– Kerro minulle, ettei sinulla ole lapsia ilman, että kerrot minulle, ettei sinulla ole lapsia, kommentoi eräs.

– Olen samaa mieltä kaikesta muusta, paitsi televisiosta, kommentoi toinen.

Televisio on usein olohuoneiden kiintopiste, jonka ympärille kokoonnutaan.Shutterstock

Erityisesti koti ilman televisiota tuntui monesta muustakin käyttäjästä vieraalta ajatukselta. Muutamat vinkkasivatkin, että jos pätäkkää on vähän enemmän, voi ostaa television, joka sammutettuna näyttää kauniilta taululta, ei rumalta mustalta laatikolta seinällä.

Moni kuitenkin lisäsi myös omia sisustusinhokkejaan, joita Fairford ei ollut itse maininnut.

– En pidä erillistä roskakoria kotonani. Vihaan niitä. En pidä myöskään wc-harjaa kylpyhuoneessani. Vihaan niitäkin, paljasti eräs seuraaja.

– Piilotan aina kodinkoneiden piuhat tieltä, vinkkaa toinen.

Katso myös: Kannattaako sisustustrendien perässä juosta, Tero Pennanen?

9:32 Sisustusarkkitehti Tero Pennanen korostaa, että on tärkeää tehdä harkittuja päätöksiä ja luoda koti, joka heijastaa omaa makua eikä vain seuraa trendejä.

Lähteet: New York Post, Daily Mail ja @nicolasfairford/TikTok