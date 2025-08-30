Yleinen siivousvirhe voi käydä kalliiksi

Erästä suosittua ja edullista siivousvälinettä moni käyttää väärin.

Suomalaisten siivouskaapeista löytyy eräs hyödyllinen ja tehokas apuväline, jonka oikeaoppinen käyttö on kuitenkin monelta hukassa.

– Se on ihmesienen käyttö, paljastaa rovaniemeläinen kotisiivousyrittäjä ja ammattijärjestäjä Annika Niskala.

On totta, että ihmesieni on tehokas tahranpuhdistaja. Se on melamiinihartsista valmistettu hankaussieni, jota voi käyttää kaikenlaisiin kodin vaikeisiin tahroihin ja pinttymiin.

Harva kuitenkaan tietää, mitä ihmesieni oikeasti tekee.

– Se on vähän kuin hienoa hiekkapaperia. Sen kanssa pitää käytännössä olla oikeasti tarkkana, Annika toteaa.

Kuinka ihmesientä käytetään?

Kostutetulla sienellä voi hankaamalla poistaa vaikeita tarhoja. Pesuaineita ei sen kanssa tarvitse käyttää.

Sientä voi käyttää koville pinnoille, mutta herkemmät pinnat se voi helposti pilata. Ihmesienellä voi toki poistaa kynän jäljet seinästä, mutta samalla saattaa lähteä myös seinän maalipinta. Ihmesienen aiheuttamat vahingot kodin eri pinnoille voivatkin käydä kalliiksi.

– Jos sitä käyttää väärälle pinnalle, se herkästi pilaa kyseisen pinnan täysin. Sienen teho perustuu hankaamiseen, joten herkät pinnat, kuten käsitelty puu tai vinyylilattia, eivät kestä sitä, Annika kertoo.

Päivittäiseen siivoukseen se on aivan liian raju väline.

Tiedä käyttötarkoitus

Aivan kuin ihmesieni, myös muut siivousvälineet kannattaa hankkia pitäen mielessä sen, että niitä osaa oikeaoppisesti käyttää. Se helpottaa kodin puhtaanapitoa.

Oikeilla ja tarkoitukseen sopivilla välineillä siivous sujuu tehokkaammin ja voi olla jopa mielekästä puuhaa.

– Hyvät siivousvälineet vaikuttavat paljon siihen, että kiinnostaako kotona siivota, Annika vinkkaa.

– Esimerkiksi olisi hyvä olla oikeasti hyvä imuri. Ettei joka kerta alkaisi ensimmäisenä ärsyttämään, kun mietit, että pitää käydä imuri kaivamassa sieltä siivouskaapista, Annika muistuttaa.

Näillä siivousaineilla ja -tarvikkeilla koti puhdistuu. Juttu jatkuu videon alla.

2:33 Videolla Marttojen kotitalousasiantuntija Elli Pölhö esittelee siivoustarvikkeet ja -aineet, jotka kannattaa kotiin hankkia.

Ahdistavat suursiivoukset pannaan

Annika suosittelee siivoamaan omaa kotia säännöllisesti. Pienet ja lyhyet viiden minuutin pikasiivoukset kannattaa ottaa osaksi rutiinia. Esimerkiksi keittiö olisi hyvä olla siistitty joka ilta.

– Tiskit ovat koneessa, tasot on pyyhitty ja tiskiallas on pyöräytetty harjalla puhtaaksi. Jos lika pääsee pinttymään, niin se työmäärä vain kasvaa ja vaikeutuu, Annika varoittaa.

Kun kotia siivoaa hiukan säännöllisesti, tarve suurelle ja aikaa vievälle suursiivoukselle harvenee huomattavasti.

Toinen helppo kodin siisteyden ylläpitovinkki liittyy tavaroiden järjestämiseen.

– Opettele tapa: "Tuo tullessasi ja vie mennessäsi", Annika vinkkaa.

Käytännössä se tarkoittaa tapaa, jossa tavaran nappaa aina mennessään ohi ja vie sen paikoilleen sinne, minne se kuuluu. Tavaroita ei erikseen tarvitse pysähtyä noukkimaan ja viedä ympäri taloa, vaan tarkoitus on hyödyntää omaa kulkusuuntaa.

Makuuhuoneeseen kuuluvat asiat voi napata mukaansa olohuoneesta, kun menee nukkumaan ja kylpyhuoneeseen kuuluvat asiat, vaikkapa likaiset vaatteet, voi nostaa makuuhuoneen lattialta mukaan, kun menee vessaan.

