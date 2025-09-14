Siivousalan ammattilainen kehottaa välttämättään yleistä epähygieenistä siivousmokaa.

Rovaniemeläinen kotisiivousyrittäjä ja ammattijärjestäjä Annika Niskala osaa heti nostaa yhden yleisen virheen, jossa suomalaiset mokaavat siivotessaan kotiaan.

– Työpäivieni aikana törmään usein tilanteisiin, joissa mikrokuituliina on jätetty kylpyhuoneeseen kuivumaan seuraavaa siivouskertaa varten. Liinaa on siis käytetty jo, mutta sitä ei ole pesty ennen seuraavaa käyttöä. Se on epähygieenistä ja vähän ällöttävää, Annika kertoo.

Mikrokuituliina on äärimmäisen hyödyllinen siivousväline. Liinaa voi käyttää kaikkien kodista löytyvien pintojen puhdistamiseen. Niitä kannattaakin hankkia useampi yhteen talouteen, koska mikrokuituliinat pitäisi pestä joka käytön jälkeen.

– Sopiva määrä kotitalouteen olisi esimerkiksi noin 10 kappaletta, Annika vinkkaa.

Kuinka pölyt kannattaa pyyhkiä mikrokuituliinalla? Juttu jatkuu videon alla.

0:31 Marttojen kotitalousasiantuntija Elli Pölhö näyttää, kuinka kodin pinnat kannattaa pyyhkiä mikrokuituliinalla.

Likaiset liinat alkavat haista

Annika suosittelee, että liinat pestäisiin aina välittömästi käytön jälkeen, jotta kylpyhuoneesta kerätyt bakteerit eivät pääsisi leviämään mikrokuituliinan kuitujen sisässä. Likainen ja haiseva liina pilaa siivoustuloksen.

– Ja pitää muistaa siivousjärjestykset. Sieltä vessasta ei lähdetä enää siivoamaan samalla liinalla enää yhtään mihinkään, hän muistuttaa.

Annikalla nousevat niskavillat pystyyn ajatuksesta, että kotitaloudet jättävät märkiä ja käytettyjä siivousliinoja kuivumaan esimerkiksi siivouskaappiin.

– Siellä ne sitten alkavat haista ja keräävät bakteereita, hän muistuttaa.

Miten liinat kannattaa pestä?

Mikrokuituliinat täytyisi pestä 60-asteisessa koneessa ja mieluiten erossa muista pyykeistä. Liinan terävät kuidut saattavat hangata ja kuluttaa muita vaatteita.

– Myös mikrokuituliina nukkaantuu ja pilaantuu kun sen pesee vaatteiden seassa, Annika muistuttaa.

Harvan asunnon puhdistuksessa tarvitsee kuitenkaan käyttää pesukoneellisen verran mikrokuituliinoja. On epäekologista pyöräyttää pesukonetta 60-asteiseisella ohjelmalla parin mikrokuituliinan tähden.

– Tietysti kodin siivouksessa voisi käyttää kertakäyttöisi liinoja, mutta ne eivät myöskään ole kauhean ekologisia, Annika harmittelee.

Käytännössä liinat voi myös huuhdella kuumalla vedellä ja antaa kuivua ilmavasti ennen konepesua. On tärkeää pitää käytetyt ja puhtaat liinat erillään, jotta seuraavalla kerralla on selvää, mitkä liinat olivatkaan puhtaita.

– Työpaikalla liinat pestään yleensä päivän päätteeksi tai joka toinen päivä isommissa erissä, mutta ne kuivataan aina ilmavasti, jotta kone saadaan täyteen ja liinat säilyvät hygieenisinä, Annika paljastaa.

Kotisiivoojan siivouskitti – näillä siivousaineilla ja -tarvikkeilla koti puhdistuu

2:33 Videolla Marttojen kotitalousasiantuntija Elli Pölhö esittelee siivoustarvikkeet ja -aineet, jotka kannattaa kotiin hankkia.