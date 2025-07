Kaikki pyykinpesuaineet eivät toimi 90 asteessa – kaksi syytä

Kaikki pyykinpesuaineet eivät toimi optimaalisesti kaikissa lämpötiloissa.

Kodin peruspyykki pestään yleensä 40 asteessa, lakanat 60 asteessa. Toisinaan jotkin tekstiilit kuitenkin vaativat 90 asteen pesun.

Tiesitkö, ettei kaikkia pesuaineita kuitenkaan ole tarkoitettu erittäin kuumiin lämpötiloihin?

Jotkut vaahtoavat kuumassa enemmän

– Oikeastaan vain kaksi asiaa liittyy korkeaan lämpötilaan. Ensimmäinen on se, että jotkut pesuaineet vaahtoavat enemmän, kun käytetään korkeaa lämpötilaa. Näin ollen 90 asteessa jotkut tuotteet voivat vaahdota liikaa, RDI Manager Tomi Peltonen Kiillolta kertoo.

Vaahto ei vaurioita tekstiilejä, mutta ne eivät sen vuoksi välttämättä huuhtoudu kunnolla, jolloin huuhtelukertoja tarvitaan useampia.

Vaahto voi pahimmassa tapauksessa myös aiheuttaa pesukoneen pysähtymisen, joissain tapauksissa jopa rikkoa jotain koneesta.

– Toinen asia on, että jotkut tuotteet on kehitetty erityisesti mataliin lämpötiloihin, 15–40 asteeseen. Näiden tuotteiden pesuaktiiviset aineosat eivät enää toimi kunnolla korkeassa lämpötilassa, ja silloin pesutulos on huono. Tässäkään tekstiileille ei tule vahinkoa. Näitä tuotteita mainostetaan yleensä erityisesti kylmäpesu- tai matalan lämpötilan tuotteina. Niitä ei ole markkinoilla kovinkaan monia.

Vaihda pesuainetta toisinaan

Pyykinpesuaineen tiedot löytyvät sen pakkauksesta. Pesuteho riippuu sen sisältämien pesuaktiivisista aineista ja niiden pitoisuuksista, kertoo Martat nettisivullaan.

Osa pesuaineista poistaa paremmin värillistä likaa, jotkin taas rasvaa. Siksi tuotetta olisi hyvä toisinaan vaihtaa.

Värillisen pyykin pesuaine ei sisällä valkaisuainetta, eikä se poista tahroja yhtä tehokkaasti. Pakkauksessa lukee yleensä "color".

Esimerkiksi lakanoille tarkoitettu pesuaine voi sisältää valkaisuainetta, ja pakkauksessa lukeekin "white" tai "valkopyykille".

