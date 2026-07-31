Kardiologi kehottaa välttämään nikotiinituotteita sydämen suojelemiseksi.

Oulun yliopiston kardiologian professori ja Oulun yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Juhani Junttila kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa neuvonsa sydämen suojelemiseksi ja sydänterveyden ylläpitämiseksi.

Mikä olisi Junttilan tärkein ohje?

– Kyllä se isossa mittakaavassa on se, että pitää huolta sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä: kolesterolista ja verenpainetaudista. Lisäksi nikotiinituotteita ja tupakkaa ei olisi suotavaa käyttää, Junttila kertoi.

Junttilan mukaan näillä keinoilla saa suurimman vaikutuksen aikaan.

– Ne ovat edelleen kaikista yleisimpiä sydänsairauksien aiheuttajia tässä maassa. Ne eivät ole hävinneet tässä vuosikymmenen aikana yhtään mihinkään.

Millaisista sydänoireista kannattaa huolestua? Miksi hyväkuntoinen voi sairastua sydäntautiin? Miten pitää toimia, jos näkee henkilön saavan sydänpysähdyksen? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Lue myös: