Presidentit ovat tervehtineet lämpimästi toisiaan aiemminkin.

Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat tällä viikolla Washington D.C:ssä republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä.

Zelenskyi jakoi X:ssä tapaamisen jälkeen videon, jossa Stubb ja Zelenskyi halaavat ja hymyilevät toisilleen lämpimästi. He myös istuivat vierekkäin Grahamin muistotilaisuudessa, jossa he näyttivät viihtyvän toistensa seurassa.

"Ei ole enää kohteliasta pelkästään"

Kehonkielen asiantuntija ja neuvotteluvalmentaja Sami Sallinen arvioi presidenttien välien olevan aidosti lämpimät.

– Se on hyvin aidon, vilpittömän ja vastavuoroisen näköisen tapaaminen, Sallinen kuvailee.

Hän kiinnitti huomiota myös presidenttien väliseen halaamiseen.

– Se lähti kahden käden halauksella. Miehet lukittautuvat siihen, he pitävät toisiaan käsivarsista kiinni. Se ei ole enää kohteliasta pelkästään, Sallinen lisää.

Entä minkä verran presidentit haluavat tietoisesti rakentaa henkilöbrändiään? Katso koko analyysi artikkelin alusta olevalta videolta ja koko lähetys