Ruotsin SHL:n perinteikäs seura Färjestad purki puolustaja Cal Footen sopimuksen vain kaksi päivää sen julkistamisen jälkeen.

Footen pesti herätti voimakasta vastustusta. Puolustaja oli yksi viidestä Kanadan juniorimaajoukkueen pelaajasta, joita syytettiin vuonna 2018 tapahtuneesta joukkoraiskauksesta. Kaikki viisi pelaajaa vapautettiin syytteistä vuonna 2025.

Färjestad kertoi sopimuksen julkistamisen yhteydessä tehneensä "perusteellisen selvityksen ja arvioinnin" ennen päätöksen tekemistä. Vastareaktio oli kuitenkin niin kova, että karlstadilaisseura kertoi torstaina purkaneensa Footen kanssa tekemänsä sopimuksen.

– Viime päivien tapahtumat ovat tehneet selväksi, että tapaus on saavuttanut laajuuden, joka vaikuttaa seuramme sisällä ja sen ympärillä tavalla, jota ei voida sivuuttaa. Edellytyksiä sille, että joukkue, seura tai pelaaja saisivat tarvittavan keskittymisen työnsä hoitamiseen, ei enää ole, Färjestad kertoi Expressenin mukaan torstaina.

– Olemme tietoisia, ettei tämä päätös poista kysymyksiä ja tunteita yhdessä yössä. Toivomme, että voimme alkaa jälleen yhdistää seuraa ja suunnata katseemme tulevaan kauteen.

27-vuotias Foote ehti tehdä Färjestadin kanssa vuoden sopimuksen. Hän pelasi viime kaudella Slovakian liigassa. NHL:ssä puolustaja on kiekkoillut 145 ottelua. Hän oli mukana Tampa Bayn Stanley Cup -joukkueessa vuonna 2021, mutta ei saanut vastuuta pudotuspeleissä.