New Yorkin pörssissä muun muassa Nasdaq ja Microsoft olivat torstaina nousussa.
Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat torstaina nousussa.
Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi 2,8 prosenttia plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,2 prosenttia ja laaja-alainen S&P 500 1,7 prosenttia koholla.
Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensi muun muassa ohjelmistojätti Microsoftin vahva tulos. Yhtiön osakkeen arvo oli päivän päätteeksi yli 15 prosentin nousussa.