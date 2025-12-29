Viimeistään keski-iässä on hyvä tarkistaa sydänterveydenkannalta oleelliset lukemat.
Uudenvuodenlupaukset harvoin kestävät, mutta jokaisen keski-ikäisen kannattaa aloittaa vuosi tarkastamalla sydänterveyden kannalta merkittävimmät arvonsa.
– On hyvin tärkeää viimeistään keski-iässä selvittää tiettyjä asioita omasta terveydestä, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Tapio Aalto Mehiläisestä kertoi Huomenta Suomessa joulukuussa.
– Pitäisi mitata verenpainetta, tietää oma kolesterolitaso ja verensokeritaso.
Jos tupakointi kuuluu paheisiin, tulisi se lopettaa viimeistään keski-iän saavutettuaan.
– Näiden riskitekijöiden minimointi on keskeinen asia sydänterveyden kannalta, Aalto painottaa.