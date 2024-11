Jo viiden minuutin muutos päivässä voisi alentaa verenpainetta

Kohonnut verenpaine eli verenpainetauti on yksi yleisimmistä suomalaisten kansantaudeista. Suomalaisista aikuisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Noin miljoona syö verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistäkin vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa.