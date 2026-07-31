Ultrakevyen lentokoneen moottorihäiriö johti perjantaina pakkolaskuun Seinäjoella. Onnistunut pakkolasku osoittaa, kuinka tärkeää säännöllinen harjoittelu on.
Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerhon lentäjä joutui tekemään perjantaina pakkolaskun tielle. Kaksi kerhon konetta oli palaamassa lentokentälle, kun ultrakevyen koneen moottori sammui yllättäen Seinäjoen teollisuusalueen yläpuolella.
– Moottoria yritettiin käynnistää uudelleen, mutta se ei enää käynnistynyt. Siinä tilanteessa ei ole paljon muita vaihtoehtoja kuin etsiä sopiva pakkolaskupaikka, Etelä-Pohjanmaan ilmailukerhon puheenjohtaja Heikki Ala-Mursula kertoo.
Ala-Mursulan mukaan lentäjän oli tehtävä ratkaisunsa muutamassa minuutissa moottorin sammuttua.
– Siitä, kun moottorihäiriö ilmeni siihen, että pyörät olivat maassa, kului alle kolme minuuttia, Ala-Mursula sanoo.
Laskupaikaksi valikoitui teollisuusalueen rekkaväylä. Tien varrella oli muun muassa valaisinpylväitä, mutta lentäjä onnistui laskeutumaan turvallisesti tielle. Kukaan ei loukkaantunut eikä kone vaurioitunut.
Ilmailukerhon mukaan lentäjä pystyi havainnoimaan liikennettä ja valitsemaan pakkolaskupaikan, jolla ei ollut ajoneuvoja.
"Tultava selkärangasta"
Ala-Mursulan mukaan pakkolaskutilanteessa lentäjällä on vain minuutteja aikaa.
– Ei siinä enää käsikirjaa ruveta lukemaan. Toimenpiteiden pitää tulla selkärangasta.
Pakkolaskumenetelmiä harjoitellaan osana lentokoulutusta, eikä harjoittelu pääty lupakirjan saamiseen. Yksityislentäjien on käytävä kertauskoululennolla vähintään kahden vuoden välein.
Harjoittelu näkyi Seinäjoen tapauksessa onnistuneena pakkolaskuna.
– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että harjoittelu kannattaa. Lentäjä teki tilanteeseen nähden parhaat mahdolliset ratkaisut, Ala-Mursula sanoo.