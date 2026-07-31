Ukraina on viime aikoina iskenyt erityisesti Venäjän logistiikkakeskuksiin ja energialaitoksiin.
Venäjän Volgogradin alueella sijaitsevassa energialaitoksessa ja varastoissa syttyi perjantaina tulipalo drooni-iskun seurauksena, kertoo Reuters. Alueen kuvernööri Andrei Botšarov kertoi viiden ihmisen loukkaantuneen ja hakeutuneen lääkärin hoitoon.
Hän ei tarkentanut, mistä laitoksesta oli kyse.
Venäjän suurin verkkokauppa Wildberries kertoi Telegramissa, että logistiikkakeskus Volgogradin kaupungissa Etelä-Venäjällä syttyi palamaan hyökkäyksen seurauksena. Yhtiön mukaan henkilövahinkoja ei sattunut.
Alueella sijaitsee myös Lukoilin omistama öljynjalostamo.
Naapurialueella Rostovissa nainen loukkaantui drooni-iskussa Gukovon kaupungissa, alueen kuvernööri Juri Sljusar kertoi viestisovelluksessa.
Ukraina yrittää pakottaa Venäjää lopettamaan konfliktin
Ukraina on viime aikoina tehostanut iskujaan Venäjän logistiikkakeskuksiin, kuten Wildberriesin tiloihin, ja jatkanut samalla iskuja energialaitoksiin, jotka ovat aiheuttaneet toimituskriisin eri puolilla Venäjää.
Wildberries, jonka varastoihin kohdistui iskuja vielä torstainakin, ilmoitti Telegramissa maksaneensa toisen erän taloudellista tukea lähes 100 000 myyjälle, joiden tavaroita oli vaurioitunut.
Ukraina, jonka omat kaupungit ovat jatkuvien venäläishyökkäysten kohteena, kuvailee naapurimaan sisäosiin kohdistuvia iskujaan ”pitkän kantaman pakotteiksi”. Niiden tavoitteena on heikentää Moskovan sotilaallista suorituskykyä ja pakottaa se lopettamaan yli neljä ja puoli vuotta kestänyt konflikti.