Riskitesti paljasti huolestuttavan tiedon suomalaisten terveydestä

Kansansairauksien riskitesti paljastaa suomalaisten keskuudessa muhivan diabetespommin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Diabetesliitto julkaisivat toukokuussa kansansairauksien riskitestin, jolla käyttäjä saa arvion omasta riskistään sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja muistisairauksiin.

Riskitesti arvioi alttiutta sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin seuraavan 10 vuoden aikana ja muistisairauksiin 20 vuoden aikana.

Testi ei anna diagnoosia, vaan yleisen väestötutkimuksiin perustuvan palautteen alttiudesta sairauksien kehittymiseen.

Tähän mennessä riskitestin on tehnyt liki 150 000 kansalaista. Huolestuttavan monella 6.5.–6.7.2025 välillä tyypin 2 diabeteksen riskitestin tehneistä on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana, kertoo Diabetesliitto tiedotteessaan testin tuloksista.

Riskitestin diabeteksen osalta tehneistä 83 prosentilla oli vähintään jonkin verran kohonnut riski ja 49 prosentilla vähintään kohtalainen riski. 28 prosentilla riski oli suuri tai hyvin suuri.

Liitto huomauttaa, että osa on jo mahdollisesti sairastunutkin, sillä Suomessa joka viides tyypin 2 diabetekseen sairastunut sairastaa sitä tietämättään.

Tyypin 2 diabeteksen hoitokeinoja ovat oikea ruokavalio, liikunta sekä lääkitys.

Jos tyypin 2 diabetesta ei havaita ajoissa, se voi altistaa erilaisille lisäsairauksille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille.

Tietyt tekijät altistavat perussairauksille. Juttu jatkuu videon alla.

2:10 Videolla kerrotaan, mitkä tekijät altistavat tyypin 2 diabetekselle, sydän- ja verisuonitaudeille sekä keuhkosairauksille.

Sydän- ja verisuonisairauksien osalta riskitestin tehneistä kolmanneksen riski sairastua kymmenen vuoden kuluessa oli koholla. Muistisairauksien riskitestin tehneistä kymmenellä prosentilla sairastumisriski 20 vuoden kuluessa oli lisääntynyt.

Kansansairauksilla yhteisiä riskitekijöitä

Diabetesliiton mukaan riskitestin tehneiden keski-ikä on ollut 60 vuotta. Heistä kolmannes on miehiä.

Moni vastaaja kamppailee ylipainon kanssa, sillä testin tehneiden painoindeksin keskiarvo oli 27, joka vastaa lievää ylipainoa.

Ylipaino on yksi niin tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairausten sekä muistisairauksien riskitekijöistä, kuten ovat muun muassa kohonnut verenpaine ja korkea kolesterolikin.

Lähde: Diabetesliitto