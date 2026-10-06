Janne Saarinen ja Katri Riihimäki esittivät nykytanssivivahteita saaneen rumban.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Radiojuontaja-näyttelijä Janne Saarinen ja tähtiopettaja Katri Riihimäki tanssivat jaksossa rumban. Sen taustalla kuultiin kappale Kunnes sammutaan.
Rumban tulkinta ei ollut aivan perinteinen, vaan siinä nähtiin myös nykytanssin elementtejä. Tanssipari tanssi myös ilman kenkiä paljain jaloin.
Janne Saarinen ja Katri Riihimäki esittivät nykytanssivivahteita saaneen rumban.MTV / Katja Tamminen
Tuomaristo jakaantui mielipiteissään tanssin suhteen. Jorma Uotisen mukaan tulkinta oli onnistunut.
– Arvostan riskinottoa kun se tuottaa tällaista tulosta, Uotinen totesi.
Jukka Haapalainen totesi kokonaisuuden kantaneen itsenä ja antoi teknistä kehua. sen sijaan oli sitä mieltä, että esityksessä olisi pitänyt olla enemmän itse rumban elementtejä.