Jukka Haapalainen totesi kokonaisuuden kantaneen itsenä ja antoi teknistä kehua. sen sijaan oli sitä mieltä, että esityksessä olisi pitänyt olla enemmän itse rumban elementtejä.

Rumban tulkinta ei ollut aivan perinteinen, vaan siinä nähtiin myös nykytanssin elementtejä. Tanssipari tanssi myös ilman kenkiä paljain jaloin.

Helena Ahti-Hallberg

Pari sai tuomaristolta yhteensä 23 pistettä. Tuomariston pisteissä oli harvinaisen paljon hajontaa: Haapalainen antoi kahdeksan pistettä, Ahti-Hallberg kuusi ja Uotinen yhdeksän.

Janne Saarinen tanssii yhdessä Kia Lehmuskosken kanssa ja Katri Riihimäki yhdessä Jaakko Parkkalin kanssa.