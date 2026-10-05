Kaikki eduskuntaan edenneet kansalaisaloitteet pitää käsitellä asianmukaisesti, vaikka asia olisi kansanedustajan omaa kantaa vastaan, sanoo eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.
Kansalaisaloite eutanasialain säätämiseksi on annettu eduskuntaan jo kaksi ja puoli vuotta sitten, keväällä 2024. Silti sitä ei ole vieläkään käsitelty loppuun sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) ei ota kantaa yksittäisiin kansalaisaloitteisiin, mutta hän painottaa MTV Uutisille, että kaikkia kansalaisaloitteita, jotka etenevät eduskuntaan, kuuluisi käsitellä asianmukaisesti.
– 2,5 vuotta on liian pitkä aika käsitellä kansalaisaloitetta. Olisi ollut hyvä jo saada valmiiksi mietintö valiokunnasta. Olisi sitten mikä tahansa lopputulos, mutta käsiteltävä se olisi ollut, sanoo Risikko.
MTV Uutiset kertoi viime maanantaina, että kansalaisaloite eutanasialain säätämiseksi on jumissa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Opposition mukaan etenkin hallituspuolue kristillisdemokraatit jarruttaa sen viemistä äänestykseen eduskunnan täysituntoon.
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Jos eduskunta ei ehdi käsitellä kansalaisaloitetta vaalikauden aikana, se raukeaa. Tämä olisi Päivi Räsäsen (kd.) mielestä ainoastaan hyvä asia.
– Minusta olisi isänmaan etu, meidän terveydenhuoltomme etu ja potilaiden etu, että tämä raukeaisi, totesi Räsänen MTV Uutisille viime viikolla.
Intohimot sivuun
Risikon mukaan kansanedustajan pitäisi antaa aloitteen käsittelyn edetä, vaikka hänellä saattaa olla täysin eri suhtautuminen asiaan kuin kansalaisaloitteella.