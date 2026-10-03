Pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa sattui perjantai-iltana hälytystilanne, joka toi paikalle useita poliisipartioita. Pääministeri Petteri Orpo kertoo olleensa juuri menossa saunaan, kun turvallisuushenkilöstö soitti hänelle. Hälytys osoittautui aiheettomaksi.

Pääministeri Petteri Orpo kertoo eilen perjantaina Kesärannassa sattuneesta hälytystilanteesta.

Orpo kommentoi asiaa tänään kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä Helsingissä, kun sitä häneltä mediatilaisuudessa kysyttiin.

Orpon mukaan hän oli pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa ja valmistautumassa saunomaan, kun turvallisuushenkilöstö otti häneen yhteyttä.

– Olin lempipaikassani Kesärannan saunassa tai menossa sinne, kun turva soitti ja kysyi, että onko kaikki hyvin. Sanoin, että olen menossa saunaan.

Orpon mukaan kyseessä osoittautui aiheeton hälytys.

Hälytykseen reagoitiin kuitenkin nopeasti, ja paikalle saapui useita poliisipartioita.

– Tämä osoittaa sen, miten suomalainen järjestelmä toimii. Jostain syystä hälytys oli tullut, ja muutamassa hetkessä paikalla oli useita partioita.

Orpo kertoo itse nähneensä tilanteesta lähinnä hälytysajoneuvojen vilkkuvat valot.

– Se oli aiheeton hälytys.

Kansanedustajien kotitunkeutumiset esillä

Kesärannan hälytys nousi esille, kun Orpolta kysyttiin kansanedustajien koteihin liittyvistä epäillyistä tunkeutumisista.

Orpon mukaan kotiintunkeutumisiin liittyvä kokonaisuus on tullut eduskunnan turvallisuusjohdon tietoon hiljattain.

– Koko vyyhti alkoi purkautua ja tulla eduskunnan turvajohdon tietoon viime viikon lopulla, ja ne palaset loksahtelivat. Siinä suhteessa tiedottaminen on ollut haaste, Orpo sanoo.

Orpo ei halua lähteä arvostelemaan eduskunnan toimintaa tilanteessa. Hän kertoo ymmärtävänsä kuitenkin hyvin kansanedustajien huolen.

– Kyse on ihmisten kodeista, perheistä, turvallisuudentunteesta, pelottavistakin ajatuksista, mitä se tuo tullessaan. Inhottava ajatus tulee siitä, että joku on täällä käynyt.

Orpon mukaan viranomaisten ja valtionjohdon tehtävänä on huolehtia siitä, että kansanedustajat ja muu valtiojohto voivat toimia turvallisesti.

– Kyse on demokratian ytimestä. Tämä on hyvin vakava kysymys.

– Tämä ei ole pelkästään enää eduskunnan asia, vaan tämä on laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys, Orpo toisti eilistä viestiään.

Orpo kertoo tavanneensa perjantaiaamuna tapauksiin perehtyneitä viranomaisia. Hän sanoo olevansa luottavainen sen suhteen, että tapahtumien kulku saadaan selvitettyä.

– Oli myöskin hieno nähdä kuinka viranomaiskoneisto on lähtenyt liikkeelle. Uskon, että tässä asiat selviävät.

Orpo: Toimintatavassa jotain aiemmin nähtyä

Orpolta kysyttiin myös, mitkä seikat kansanedustajien koteihin liittyvissä tapauksissa voisivat viitata vieraan valtion toimintaan ja onko tapausten välillä havaittu yhteisiä nimittäjiä.

Orpo ei lähtenyt arvioimaan yksityiskohtia, vaan jätti asian turvallisuusviranomaisten arvioitavaksi.

Hän kuitenkin kertoi, että tapausten yhteydessä on puhuttu toimintatavasta, jossa on nähty yhtäläisyyksiä aiemmin havaittuun.

– Tällaista termiä on käytetty, että toimintatapa viittaa joidenkin aikaisemmin nähtyjen toimintatapojen tai toimintatapoihin.

Orpo ei nimennyt mitään valtiota eikä ottanut kantaa siihen, onko epäiltyjen tapausten välillä yhteistä nimittäjää esimerkiksi kansanedustajien tehtävien tai Ukraina-kantojen perusteella.