Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) pitää Googlen tytäryhtiön Tuike Finlandin laittomia hakkuita vakavana paikkana.

Lupa- ja valvontavirasto pakotti Googlen tytäryhtiön Tuike Finlandin keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt Kajaanissa ja Muhoksella.

Syynä oli se, että molemmilla työmailla oli kaadettu todennäköisesti satoja hehtaareja metsää ilman lain vaatimaa ympäristövaikutusten arviointia.

Kyseisellä yva-menettelyllä pyritään varmistamaan, ettei luonto kärsi kohtuuttoman paljon rakennushankkeista.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ei ole tyytyväinen Googlen Tuike Finlandin toimintaan.

– On poikkeuksellista, että viranomainen joutuu käyttämään mahdollisuutta keskeyttää työt. Tämä on vakava paikka: kaikkien Suomessa toimivien yritysten täytyy noudattaa lakia. Nyt näin ei tässä tapauksessa ole tapahtunut, Multala viestittää MTV Uutisille työmatkaltaan.

Koska hakkuut on jo tehty, vahinko on osaksi jo tapahtunut. Jäljellä olevissa rakennustöissä vaikutusarviot on oltava tehtyinä.

– On tärkeää, että yhtiö kertoi noudattavansa LVV:n kehotusta ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään loppuun. Hakkuiden toteuttamisessa sitä ei kuitenkaan voida enää huomioida.

– Ihan jo yleisen oikeustajun kannalta on aivan väärä marssijärjestys, että hakkuut on jo tehty ja nyt lähdetään jälkijunassa tekemään kaadetun metsän ympäristövaikutusten arviointia, Multala kommentoi.

Vastaako datakeskusala huutoon?

Multala peräänkuuluttaa nyt koko datakeskusalalta vastuullista toimintaa. Datakeskukset herättävät myös vastustusta, koska ne kuluttavat paljon sähköä ja tarvitsevat paljon tilaa itselleen ja energiaratkaisuilleen.