Suomi jyräsi kolmeen maailmanmestaruuteen pesäpallon World Cup -turnauksessa Australiassa.
Suomi voitti kaikki kolme MM-kultaa: miehissä, naisissa ja sekajoukkueissa.
Pesäpalloliiton tiedotteen mukaan turnauksen yllätyksestä vastasi Kanada, joka eteni Suomea vastaan loppuotteluun sekasarjassa. Suomi kuitenkin otti omansa finaalissa.
Miesten sarjassa Suomi kaatoi loppuottelussa isäntämaa Australian, naisissa sinivalkoiset peittosivat niin ikään Australian A-joukkueen.
Seuraava pesäpallon World Cup järjestetään vuoden kuluttua Kanadan Torontossa.