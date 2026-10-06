Mikkelin Jukurien taustayhtiö julkaisi talouslukunsa tiistaina. Tilikausi päättyi tappiollisesti.
Jukurit HC Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 4,9 miljoonaa euroa. Tappiota kertyi 434 000 euroa. Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia.
– Lähtötilanne oli jo erityisen haastava. Jukurit lähti tilikauteen tilanteesta, jossa edellinen tilikausi oli päättynyt 415 000 euron tappioon. Samanaikaisesti yhtiö vastasi edelleen kahden päävalmentajasopimuksen kustannuksista, ja edellisellä tilikaudella merkittävää lisätuloa tuoneet NHL-kasvattajakorvaukset jäivät kokonaan pois, seura kommentoi tiedotteessa.
Jukurit jäi viime kaudella SM-liigan pudotuspelien ulkopuolelle. Seura teki myös niin sanottuja tyhjennysmyyntejä, mikä vahvisti kassaa.
Taustayhtiö on sittemmin tehnyt merkittäviä toimia talouden vahvistamiseksi.
– Näihin kuuluivat jäähalliyhtiön osakkeiden myynti Mikkelin kaupungin kiinteistöyhtiö Naistingille, olemassa olevien sijoittajalainojen konvertointi osakeomistukseksi sekä uusien sijoittajien mukaantulo yhtiöön, tiedotteessa avataan.
– Toimenpiteiden seurauksena yhtiön oma pääoma palautui positiiviseksi elokuun 2026 loppuun mennessä ja kassatilanne vahvistui merkittävästi. Samalla yhtiön rahoitusasema parani olennaisesti verrattuna tilinpäätöshetkeen.
Tällä haavaa Jukureilla kulkee kaukalossa. Joukkue on SM-liigan sarjataulukossa toisena.