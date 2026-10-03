Pääministeri Petteri Orpo puhuu tänään lauantaina kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä. MTV Uutiset näyttää puheen suorana kello 12 alkaen.
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo pitää lauantaina ajankohtaiskatsauksen puolueensa puoluevaltuuston syyskokouksessa Helsingin Pikkuparlamentissa.
MTV Uutiset näyttää Orpon puheen suorana tässä artikkelissa. Lähetys on katsottavissa jutun yltä.
Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontuu Helsingissä tänä viikonloppuna. Kokouksen ohjelmassa ovat sääntömääräisten asioiden lisäksi muun muassa puoluesihteerin sekä puoluevaltuuston kahden varapuheenjohtajan valinnat.
Orpo on median tavattavissa ajankohtaiskatsauksensa jälkeen. MTV Uutiset seuraa tilaisuutta paikan päällä ja näyttää myös Orpon mediatilaisuuden suorana.